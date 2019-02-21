Югорская школа Медвежьих игрищ обучает хантыйскому языку

СЕГОДНЯ 10:39 2019-02-21T10:39:45+03:00

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Международный день родного языка отмечается 21 февраля. Напомним, 2019 год объявлен ООН Международным годом языков коренных народов.

В мире насчитывается порядка 7 тысяч языков коренных народов, в числе которых хантыйский. Язык народа ханты предлагают выучить в Окружной школе Медвежьих игрищ. Для учеников подключается видео-трансляция через социальную сеть в режиме on-line.

В комментариях к публикациям идет живое общение, перечисляются возможные варианты перевода предметов и явлений. Так, к примеру, слово «Снег» у ненцев имеет 42 различных варианта написания.

На своей странице преподаватель регулярно выкладывает названия животных, тексты песен, приветствия и пожелания доброго утра на русском и хантыйском языках. Наибольший интерес вызвала терминология родства. Детям стало интересно узнать, как на родном языке звучат слова бабушка, дедушка, сын, дочь, мужчина, женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU