В Югре большая часть доноров крови – мужчины

СЕГОДНЯ 09:58 2019-02-21T09:58:06+03:00

В день праздника 23 февраля их ждут подарки

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В канун Дня защитника Отечества, 22 февраля, Окружная станция переливания крови поздравит с наступающим праздником всех мужчин доноров.

Как сообщали на станции, вместе с теплыми пожеланиями мужчинам донорам, кто придет в тематической одежде (армейские ботинки, камуфлированная одежда цвета хаки, тельняшка или головные уборы, например, берет) вручат памятные подарки с донорской символикой.

В Югре чаще всего сдают кровь именно мужчины. Так, по данным Окружной станции переливания крови 2/3 доноров – это сильная половина человечества.

На станции отметили, что защищать Отечество можно по-разному. Доноры крови и ее компонентов ежедневно выполняют почетную гуманную миссию – спасают жизни и здоровье своих соотечественников. Доноров можно назвать героями и защитниками на страже донорства, которые совершают «тихий подвиг» во имя других.

ИСТОЧНИК KP.RU