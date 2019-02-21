2019-02-21T09:58:06+03:00
Общество

В Югре большая часть доноров крови – мужчины

В день праздника 23 февраля их ждут подарки
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Окружной станции переливания кровиФото с сайта Окружной станции переливания крови
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В канун Дня защитника Отечества, 22 февраля, Окружная станция переливания крови поздравит с наступающим праздником всех мужчин доноров.

Как сообщали на станции, вместе с теплыми пожеланиями мужчинам донорам, кто придет в тематической одежде (армейские ботинки, камуфлированная одежда цвета хаки, тельняшка или головные уборы, например, берет) вручат памятные подарки с донорской символикой.

В Югре чаще всего сдают кровь именно мужчины. Так, по данным Окружной станции переливания крови 2/3 доноров – это сильная половина человечества.

На станции отметили, что защищать Отечество можно по-разному. Доноры крови и ее компонентов ежедневно выполняют почетную гуманную миссию – спасают жизни и здоровье своих соотечественников. Доноров можно назвать героями и защитниками на страже донорства, которые совершают «тихий подвиг» во имя других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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