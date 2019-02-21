После ухода соседа жительница Мегиона обнаружила пропажу денег

СЕГОДНЯ 09:48 2019-02-21T09:48:11+03:00

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Деньги «погуляли» и вернулась назад в кошелёк жительницы Мегиона после своевременного обращения в полицию.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, накануне в дежурную часть полиции Мегиона обратилась местная жительница с заявлением о пропаже из кошелька денег в размере 10 000 рублей.

Стражи порядка вышли на воришку. Им оказался 21-летний сосед потерпевшей. Как оказалось, задержанный зашел в гости к своей соседке и, воспользовавшись тем, что она отвлеклась, похитил из её кошелька деньги. Деньги были изъяты и возвращены заявительнице.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU