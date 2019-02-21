2019-02-21T09:35:32+03:00
Общество

Сбербанк информирует тюменцев о режиме работы в праздничные дни

Осуществить платежи или переводы можно в круглосуточных зонах самообслуживания
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Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"
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В связи с празднованием Дня защитника Отечества Тюменское отделение Сбербанка информирует клиентов о режиме работы офисов по обслуживанию физических лиц с 22 по 24 февраля 2019 года.

22 февраля – сокращенный рабочий день на 1 час для всех офисов банка, работающих с понедельника по пятницу.

23 февраля будут работать следующие офисы:

г. Тюмень ул. Московский тракт, 118 09:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Червишевский тракт, 19 10:00 - 14:00

г. Тюмень ул. Моторостроителей, 5 09:30 - 15:00

г. Тюмень ул. Республики, 146/2 09:30 - 14:30

г. Тюмень ул. Пермякова, 63/1 09:30 - 15:30

г. Тюмень ул. Газовиков, 43/1 09:00 - 15:00

г. Тюмень ул. Ямская, 75/1, 75/2 09:00 - 16:30

г. Тюмень ул. Беляева, 35 корпус 1/2 10:00 - 15:00

г. Тюмень ул. Мориса Тореза, 1/1 09:00 - 16:00

г. Тюмень ул. Пермякова, 46 09:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Александра Пушкина, 11 09:00 - 12:15

24 февраля – выходной день во всех филиалах банка.

С 25 февраля офисы Сбербанка будут работать в обычном режиме по установленному графику.

- Современные сервисы Сбербанка позволяют нашим клиентам самостоятельно совершать практически любые финансовые операции без посещения офисов банка. Осуществить платежи или переводы можно в круглосуточных зонах самообслуживания, а также с помощью приложения Сбербанк Онлайн и Мобильного банка, – комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Подробную информацию о режиме работы отделений можно узнать на сайте банка www.sberbank.ru или по телефону горячей линии 8-800-555-55-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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