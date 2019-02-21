Жители Ханты-Мансийска спорят в соцсетях, был ли пожар в доме многодетной семьи

СЕГОДНЯ 09:27 2019-02-21T09:29:09+03:00

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Накануне в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети ВКонтакте появился пост с просьбой о помощи семье погорельцев. Под публикацией возник спор, был ли пожар.

«Нужна любая помощь! Утром 19.02 около 7:00 сгорел жилой дом многодетной семьи в районе СУ-967. Неисправная электропроводка. Отец семейства пострадал (ожоги 3 степени), но на руках вынес двух маленьких детей мальчик 3 месяца и девочка 3 года. Старший сын (14 лет) находится в другом городе на соревнованиях.

Сгорело абсолютно всё: мебель, одежда, посуда, бытовая техника. Семья лишалась всех средств. Нужна любая помощь» - сообщает аноним.

Хантымансийцы живо отозвались на просьбу и попросили контакты для сбора денежных средств и любой помощи. Однако у многих горожан вызвало удивление сообщение о пожаре.

«Не было никакого пожара, я сама живу в этом районе, и пожарных не было слышно, и дыма тоже не было» - сообщает одна из югорчанок. Девушку поддержали несколько человек. И вполне обоснованно, ведь на сайте МЧС России по ХМАО-Югре говорится об одном единственном пожаре в Ханты-Мансийске 19 февраля, но он был на улице Кирова.

«Пожар действительно был, тут некоторые сомневаются, что никакого пожара не было, я вот поэтому сказала, что дом сгорел у нашего соседа», «был пожар там» - спорят горожане. Позже даже появилось фото, якобы, сгоревшего дома.

Как удалось выяснить корреспонденту «Комсомольская правда-Югра», пожар в районе СУ-967 был.

Фото Анастасии Файзуллиной

- Сообщение о пожаре в жилом доме в районе СУ-967 в Ханты-Мансийске поступило в 6:49. Пожарные расчёты прибыли на место в течение семи минут. Горел частный двухэтажный дом площадью около 200 квадратных метров. Огнём была охвачена половина дома. Пожар полностью ликвидировали в 7:40. На месте работали 16 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. Пострадал 35-летний хозяин дома. С 5 процентами ожога тела он обратился за помощью к медикам. Дом пострадал от огня на площади 96 квадратных метров, - сообщил «комсомолке» начальник пресс-службы МЧС России по ХМАО-Югре Вадим Симоненко.

Он также пояснил, что информация о пожаре не размещена на сайте, так как сайт МЧС не является СМИ.

Таким образом, пожар в Ханты-Мансийске в районе СУ-967 19 февраля всё же был и многодетная семья погорельцев нуждается в срочной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU