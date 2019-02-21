Югорские биатлонисты – Чемпионы России в суперпасьюте
Накануне, 20 февраля, в рамках VI этапа Кубка России по биатлону в Тюмени состоялись суперпасьюты среди мужчин и женщин в зачет чемпионата России.
По данным Центра спортивной подготовки сборных команд Югры, в гонке среди мужчин югорские биатлонисты завоевали все призовые места. Первым финишировал Вадим Филимонов из Ханты-Мансийска, за ним Иванов Дмитрий из Нягани. Тройку сильнейших замкнул победитель спринтерской гонки нижневартовец Пащенко Петр. В шаге от медали остался Алексей Волков, он четвертый. Также в десятку вошел Евгений Боярских, заняв восьмое место.
В женском суперпасьюте обладательницей титула чемпионки России стала ханты-мансийская спортсменка Кристина Резцова. Вице-чемпионкой стала Улыбина Людмила из Междуреченского Кондинского района. Смирнова Кристина финишировала 8-ой.
ИСТОЧНИК KP.RU