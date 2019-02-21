В ХМАО водолазы извлекают со дна озера тело водителя экскаватора
Лёд на озере Чёрное в Нефтеюганском районе не выдержал веса многотонной техники и провалился. Вместе с экскаватором на дно ушёл водитель.
По данным «Центроспас-Югории», спасатели в настоящее время продолжают работы по извлечению из утонувшего экскаватора тела мужчины.
«Трагедия случилась 20 февраля. Спасатели мобильного поисково-спасательного отряда из Ханты-Мансийска выезжали на озеро Черное в Нефтеюганский район для проведения поиска водителя экскаватора 1964 года рождения, который провалился под лед вместе с транспортным средством.
Прибыв к месту вызова, спасатели обследовали район происшествия. С помощью водолазного снаряжения, погибший обнаружен. В настоящее время работы по извлечению тела погибшего из техники продолжаются» - говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU