Должнице из Сургутского района по требованию прокуратуры подключили к электроэнергии
Свет вновь зажёгся в окнах должницы из Сургутского района не после оплаты, а после обращения в прокуратуру. Поставщики услуги не предупредили женщину об отключении официально.
Накануне, прокуратура Сургутского района провела проверку по обращению жительницы поселка Солнечный о незаконном отключении электроэнергии в ее квартире.
В январе 2019 года в квартире сургутянки приостановлено предоставление коммунальной услуги «электроэнергия».
При этом управляющей компанией нарушен не направила предупреждение об ограничении (приостановлении) предоставления коммунальной услуги в случае непогашения задолженности в течение 20 дней с момента получения предупреждения.
Для восстановления прав заявителя прокуратура района директору управляющей организации внесла представление об устранении нарушений закона.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования жилое помещение заявительницы вновь подключено к электроэнергии.
ИСТОЧНИК KP.RU