Должнице из Сургутского района по требованию прокуратуры подключили к электроэнергии

СЕГОДНЯ 08:45 2019-02-21T08:45:22+03:00

Женщина жила без блага цивилизации с января 2019 года

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Свет вновь зажёгся в окнах должницы из Сургутского района не после оплаты, а после обращения в прокуратуру. Поставщики услуги не предупредили женщину об отключении официально.

Накануне, прокуратура Сургутского района провела проверку по обращению жительницы поселка Солнечный о незаконном отключении электроэнергии в ее квартире.

В январе 2019 года в квартире сургутянки приостановлено предоставление коммунальной услуги «электроэнергия».

При этом управляющей компанией нарушен не направила предупреждение об ограничении (приостановлении) предоставления коммунальной услуги в случае непогашения задолженности в течение 20 дней с момента получения предупреждения.

Для восстановления прав заявителя прокуратура района директору управляющей организации внесла представление об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования жилое помещение заявительницы вновь подключено к электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU