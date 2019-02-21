За минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали 6 человек
Жёсткое ДТП, в результате которого пострадал водитель «Лады», случилось в городе Нефтеюганск.
По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, по предварительным данным в 12:40 на нерегулируемом перекрестке улиц Нефтяников-Киевская в городе Нефтеюганск водитель «Шкода Октавия» столкнулся с автомобилем «Лада».
В результате ДТП водитель Лады получил телесные повреждения.
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы. Задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования и 4 – за повторное управление с признаками опьянения. 33 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU