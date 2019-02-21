За минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали 6 человек

СЕГОДНЯ 08:15 2019-02-21T08:15:21+03:00

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Жёсткое ДТП, в результате которого пострадал водитель «Лады», случилось в городе Нефтеюганск.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, по предварительным данным в 12:40 на нерегулируемом перекрестке улиц Нефтяников-Киевская в городе Нефтеюганск водитель «Шкода Октавия» столкнулся с автомобилем «Лада».

В результате ДТП водитель Лады получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы. Задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования и 4 – за повторное управление с признаками опьянения. 33 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU