2019-02-21T07:57:13+03:00
Происшествия

Деньги и телевизор похитили злоумышленники минувшие сутки в Югре

Преступников задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Две кражи раскрыли полицейские Югры в минувшие сутки. Оба преступника находятся под подпиской о невыезде.

Так, в Нижневартовске мужчина через открытую форточку проник в квартиру пострадавшего и похитил телевизор и роутер, общей стоимостью 18 000 рублей.

В Кондинском районе возбуждено уголовное дело за совершенную кражу. Молодой человек, находясь в квартире заявителя, похитил 30 000 рублей. Отметим, ранее нарушитель привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 56 преступлений, раскрыто 43, из них: один случай грабежа, один факт мошенничества, 13 краж и 8 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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