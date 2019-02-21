В Югре запущен социальный проект «Коробка храбрости»

СЕГОДНЯ 07:50 2019-02-21T07:50:07+03:00

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Ханты-Мансийский автономный округ присоединился к социальному проекту «Коробка храбрости». Дети, состоящие на учете в Центре СПИД, часто сдают анализы крови, и без слез эта процедура проходит редко. Поэтому в каждом процедурном кабинете есть волшебная коробка. В ней хранятся небольшие подарки, – призы за смелость.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Югры, во многих регионах России волонтеры помогают собрать для больных детей «Коробку храбрости». Югорчане могут порадовать больных ребят любыми небольшими игрушками: детям нравятся маленькие фонарики, куколки, наборы зверей, трансформеры, машинки, блокнотики, мелки, мыльные пузыри, карандаши, герои мультфильмов и сказок, пазлы, раскраски, книги (в упаковке).

Не подходят деревянные, плюшевые, бьющиеся (стеклянные и керамические), непрочные, острые, а также игрушки с большим количеством мелких деталей, нельзя дарить детскую косметику и заколки.

ИСТОЧНИК KP.RU