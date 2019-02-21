В Югре подросток угнал велосипед за сорок тысяч рублей
Кражу велосипеда подросток из Ханты-Мансийского района объяснил тяжёлым финансовым положением.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, в начале февраля текущего года неизвестный похитил велосипед, стоимостью 40 тысяч рублей, находящийся в одном из подъездов дома по улице Ленина в городе Ханты-Мансийске.
Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 17-летний житель поселка Луговской, Ханты-Мансийского района.
Подросток рассказала, что кражу сообщил в связи с трудным финансовым положением. Краденное он планировал продать. Велосипед возвращен законному владельцу.
В отношение подростка возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU