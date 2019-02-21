2019-02-21T07:33:15+03:00
Происшествия

В Югре подросток угнал велосипед за сорок тысяч рублей

Вещь возвращена владельцу
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Кражу велосипеда подросток из Ханты-Мансийского района объяснил тяжёлым финансовым положением.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в начале февраля текущего года неизвестный похитил велосипед, стоимостью 40 тысяч рублей, находящийся в одном из подъездов дома по улице Ленина в городе Ханты-Мансийске.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 17-летний житель поселка Луговской, Ханты-Мансийского района.

Подросток рассказала, что кражу сообщил в связи с трудным финансовым положением. Краденное он планировал продать. Велосипед возвращен законному владельцу.

В отношение подростка возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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