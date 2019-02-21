2019-02-21T07:01:02+03:00
Общество

Погода в Югре 21 февраля: -12 градусов и небольшой снег

Ветер южный направлений
Алена Кульмухаметова
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Небольшой снег сегодня ожидается в ЮгреНебольшой снег сегодня ожидается в ЮгреФото: Татьяна Коркина
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В четверг 21 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Снег от небольшого до умеренного, слабая изморозь. Ветер южных направлений 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -7,-12 градусов, в северных районах -14,-19 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, небольшой снег, слабая изморозь. Ветер южных направлений 7-12 метров в секунду. Температура -10,-12 градусов.

В Сургуте переменная облачность, утром снегопад. Ветер западный, юго-восточный, южный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха: -17, -15 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный, южный 1-7 метров в секунду. Температура воздуха: -12, -7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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