Погода в Югре 21 февраля: -12 градусов и небольшой снег
В четверг 21 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Снег от небольшого до умеренного, слабая изморозь. Ветер южных направлений 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -7,-12 градусов, в северных районах -14,-19 градусов.
В Ханты-Мансийске переменная облачность, небольшой снег, слабая изморозь. Ветер южных направлений 7-12 метров в секунду. Температура -10,-12 градусов.
В Сургуте переменная облачность, утром снегопад. Ветер западный, юго-восточный, южный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха: -17, -15 градусов.
В Нижневартовске переменная облачность, небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный, южный 1-7 метров в секунду. Температура воздуха: -12, -7 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU