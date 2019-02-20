2019-02-20T15:51:52+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске на расселение аварийного жилья добавили миллионов

Признаны аварийными и подлежащими сносу 70 домов
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Бюджет Ханты-Мансийска на текущий год будет увеличен почти на 560 млн рублей. Львиная доля денежных средств - более 200 млн - будет направлена на приобретение жилья для переселения граждан из аварийных домов. Об этом заявил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

В настоящее время в городе 70 домов признаны аварийными и подлежат сносу в течении трех лет, переселения ожидают 620 семей.

На реализацию жилищных программ только в прошлом году направлено 1,2 млрд рублей. 810 семей смогли улучшить свои жилищные условия, как участники государственных и муниципальных программ, в том числе, реализуемые Ипотечным агентством Югры.

Также дополнительно будет профинансирована программа «Развитие образования», в рамках которой в Ханты-Мансийске начнется строительство четырех новых школ. На эти цели окружным правительством в муниципалитет направлено дополнительно более 32,2 млн рублей. Две школы будут построены с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Напомним, впервые в России концессионные соглашения по строительству двух школ в микрорайонах «Учхоз» и «Иртыш-2» были подписаны в прошлом году в окружной столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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