Три автомобиля в Югре угнали за неделю

СЕГОДНЯ 15:36 2019-02-20T15:36:45+03:00

На этот раз машины исчезали днём

Изменить размер текста: A A

Госавтоинспекторами Югры за неделю раскрыто три угона автомобилей в Когалыме, Лангепасе и Нижневартовске.

Как сообщили в ведомстве, автомобили марок «ВАЗ», «Тойота» и «Шевроле» угнали днём. Завладеть авто злоумышленникам труда не составило. Одну машину «увели» со двора, другую с территории организации, а третью угонщик взял со станции техобслуживания, где сам работал. Отметим, что злоумышленник на угнанном из СТО авто попал в ДТП. Владелец машины о приключениях автомобиля узнал, лёжа на больничной койке.

Добавим, что сотрудниками ГИБДД за неделю раскрыто 19 преступлений, по которым возбуждены уголовные дела: угон – 3, оскорбление представителя власти – 1, дача взятки – 2, применение насилия в отношении представителя власти – 1, наркотики – 2, подделка документов – 1, незаконный сбыт оружия – 1, незаконное хранение оружия – 1 и управление ТС в состоянии опьянения, будучи лишенным – 7.

ИСТОЧНИК KP.RU