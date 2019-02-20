2019-02-20T15:36:45+03:00
Происшествия

Три автомобиля в Югре угнали за неделю

На этот раз машины исчезали днём
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Госавтоинспекторами Югры за неделю раскрыто три угона автомобилей в Когалыме, Лангепасе и Нижневартовске.

Как сообщили в ведомстве, автомобили марок «ВАЗ», «Тойота» и «Шевроле» угнали днём. Завладеть авто злоумышленникам труда не составило. Одну машину «увели» со двора, другую с территории организации, а третью угонщик взял со станции техобслуживания, где сам работал. Отметим, что злоумышленник на угнанном из СТО авто попал в ДТП. Владелец машины о приключениях автомобиля узнал, лёжа на больничной койке.

Добавим, что сотрудниками ГИБДД за неделю раскрыто 19 преступлений, по которым возбуждены уголовные дела: угон – 3, оскорбление представителя власти – 1, дача взятки – 2, применение насилия в отношении представителя власти – 1, наркотики – 2, подделка документов – 1, незаконный сбыт оружия – 1, незаконное хранение оружия – 1 и управление ТС в состоянии опьянения, будучи лишенным – 7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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