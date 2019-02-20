В Сургуте создают креативный кластер
В правительстве ХМАО обсудили вопрос запуска приоритетного проекта «Создание креативного кластера в городе Сургуте». Он впервые был представлен в ходе успешных стратегических сессий, состоявшихся полгода назад в Югре. По замыслу авторов, данный кластер станет эпицентром креативной индустрии региона.
- Целями проекта являются создание новой экономики с горизонтальной моделью управления и экспортом продуктов и услуг, созданной самими участниками и резидентами креативного кластера, генерация новых идей, формирование качественного другого городского пространства, создание креативной среды в автономном округе, развитие креативной экономики, сокращение утечки талантливой, творческой и креативной молодежи из Югры, повышение доли несырьевойэкономики региона, - сказал директор департамента экономического развития автономного округа – заместитель губернатора Николай Милькис.
В настоящее время место строительства креативного кластера еще обсуждается. Планируется, что объект объединит в себе библиотеку, городской лекторий, коворкинг, различные творческие офисы, молодежную зону для креатива и многое другое.
ИСТОЧНИК KP.RU