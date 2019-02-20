В Нижневартовске задержан нарушитель государственной границы

СЕГОДНЯ 14:53 2019-02-20T14:53:19+03:00

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Факт незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации выявлен в Нижневартовске.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, иностранец обратился в отдел по вопросам миграции города Нижневартовска для оформления патента на трудовую деятельность.

Выснилось, что в 2017 году фигурант уже был осужден судом Самары за нарушение режима проживания и был приговорен к выплате штрафа в размере 20 тысяч рублей с самостоятельным выездом за пределы России. Однако, в 2019 году мужчина вновь прибыл на территорию Российской Федерации.

В настоящее время в отношении иностранца возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф в размере до трехсот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU