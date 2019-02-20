Югорчанина ждёт суд за прописку иностранки
Прописал на своей жилплощади иностранку и стал уголовником жиетль посёлка Высокий Нижневартовского района.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, сотрудниками полиции Мегиона выявлен факт регистрации иностранных граждан без намерения предоставления им жилой площади.
Так, что 52-летний житель посёлка Высокий поставил на миграционный учет по своему месту жительства иностранку. При этом фактически женщина проживала в другом месте, а в этой квартире даже не была ни разу.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Мужчине грозит штраф до 500 000 рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU