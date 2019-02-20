2019-02-20T14:30:12+03:00
Происшествия

Югорчанина ждёт суд за прописку иностранки

Мужчину ждёт штраф до 500 тысяч рублей
Алена Кульмухаметова
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Прописал на своей жилплощади иностранку и стал уголовником жиетль посёлка Высокий Нижневартовского района.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, сотрудниками полиции Мегиона выявлен факт регистрации иностранных граждан без намерения предоставления им жилой площади.

Так, что 52-летний житель посёлка Высокий поставил на миграционный учет по своему месту жительства иностранку. При этом фактически женщина проживала в другом месте, а в этой квартире даже не была ни разу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Мужчине грозит штраф до 500 000 рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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