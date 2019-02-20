2019-02-20T14:23:32+03:00
Общество

Два многоквартирных дома строят в Нефтеюганске для переселенцев из ветхих домов

Для 4 микрорайона ищут застройщика
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нефтеюганске идет активное возведение многоквартирных домов в 11 б и 17 микрорайонахВ Нефтеюганске идет активное возведение многоквартирных домов в 11 б и 17 микрорайонахФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Нефтеюганске в 2019 году планируется возвести более 50 тысяч квадратных метров. Оно предназначено для жильцов ветхих домов.

Сейчас в Нефтеюганске идет активное возведение многоквартирных домов в 11 б и 17 микрорайонах. Срок их сдачи - 2019 год. Также на этот год намечено расселение жителей ветхих домов в 6 микрорайоне. Предоставить им жилье должен застройщик.

- В данное время администрацией осуществляется деятельность по понуждению застройщика выполнить свои обязательства по шестому микрорайону. Нами также был отправлен письменный запрос застройщику, который подтвердил намерения работать по шестому микрорайону,- сообщила членам комиссии заместитель главы города Нефтеюганска Елена Абрамова.

Кроме того, глава города Сергей Дегтярев отметил, что сегодня властиНефтеюганска ищут нового застройщика для 4 микрорайона. Также решается вопрос о расторжении договора с прежним подрядчиком, не выполнившим свои обязательства перед муниципалитетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске на расселение аварийного жилья добавили миллионов
Три автомобиля в Югре угнали за неделю
В Сургуте создают креативный кластер
В Нижневартовске задержан нарушитель государственной границы
В Ханты-Мансийске стартовало первенство округа по лыжным гонкам
Югорчанина ждёт суд за прописку иностранки
На капремонт домов в Ханты-Мансийске направят около 600 миллионов рублей
Патроны с берега реки сделали уголовником жителя Когалыма
В Ханты-Мансийске в 2019 году расселят 67 многоквартирных домов
Югорчане удачно стартовали на этапе Кубка России по биатлону
Югра в очереди на получение президентских грантов
Бассейн, зона WI-FI, площадки для отдыха появятся благодаря активности сургутян в парке «За Саймой»
В Нижневартовске с 5 граммами гашиша задержан мужчина
В Сургуте задержали лжеминёра домов
Югра признана опорным регионом центра компетенций по нефтегазовому делу под эгидой ЮНЕСКО
В Югре полиция задержали мошенника из Тюмени
Югра создаёт кластер для привлечения туристов со всего мира
Настойчивость лже-банкиров лишила пенсионерку из Ханты-Мансийска миллиона рублей
В Сургуте создадут парк «Исторический парк «Россия – моя история»
В Урае государственная казна получит весь доход на горе-бизнесмена