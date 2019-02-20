Два многоквартирных дома строят в Нефтеюганске для переселенцев из ветхих домов

СЕГОДНЯ 14:23 2019-02-20T14:23:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нефтеюганске в 2019 году планируется возвести более 50 тысяч квадратных метров. Оно предназначено для жильцов ветхих домов.

Сейчас в Нефтеюганске идет активное возведение многоквартирных домов в 11 б и 17 микрорайонах. Срок их сдачи - 2019 год. Также на этот год намечено расселение жителей ветхих домов в 6 микрорайоне. Предоставить им жилье должен застройщик.

- В данное время администрацией осуществляется деятельность по понуждению застройщика выполнить свои обязательства по шестому микрорайону. Нами также был отправлен письменный запрос застройщику, который подтвердил намерения работать по шестому микрорайону,- сообщила членам комиссии заместитель главы города Нефтеюганска Елена Абрамова.

Кроме того, глава города Сергей Дегтярев отметил, что сегодня властиНефтеюганска ищут нового застройщика для 4 микрорайона. Также решается вопрос о расторжении договора с прежним подрядчиком, не выполнившим свои обязательства перед муниципалитетом.

ИСТОЧНИК KP.RU