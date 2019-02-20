2019-02-20T13:59:17+03:00
Общество

На капремонт домов в Ханты-Мансийске направят около 600 миллионов рублей

Ремонт начнется с приходом тепла
Алена Кульмухаметова
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Масштабная ремонтная кампания по ремонту многоквартирных домов начнется в 2019 году в Ханты-Мансийске.

Заместитель главы Ханты-Мансийска, директор департамента городского хозяйства Сергей Волчков озвучил информацию о проведении в 2019 году капитальному ремонту общего имущества в 117 многоквартирных домах. Стоимость работ составит чуть менее 600 млн рублей.

Отметим, что программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Югры, утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа и рассчитана на 30 лет – с 2013 по 2043 годы. В указанную программу включены все многоквартирные дома города, за исключением аварийных и подлежащих сносу или реконструкции, а также физический износ основных конструктивных элементов которых, превышает 70%.

Отметим, что Югра в лидерах регионов России по собираемости взносов на капремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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