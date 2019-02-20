2019-02-20T13:55:35+03:00
Происшествия

Патроны с берега реки сделали уголовником жителя Когалыма

Мужчине грозит срок и штраф
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Когалымчанин может лишиться свободы за небрежно брошенные в ящик с инструментами найденные патроны. Их обнаружили полицейские по наводке.

По информации полиции Югры, сотрудникам уголовного розыска Когалыма поступила информация о том, что в гараже 42-летнего местного жителя могут незаконно храниться патроны к огнестрельному оружию.

Во время проверки информация подтвердилась. В ящике с инструментами полицейские обнаружили 11 патронов калибра 5,6 мм.

Разрешение на хранение боеприпасов у ранее судимого подозреваемого не оформлено. Когалымчанин рассказал полицейским, что нашел патроны около 7 лет назад на берегу реки.

В настоящее время отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение боеприпасов».

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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