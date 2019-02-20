2019-02-20T12:58:04+03:00
Общество

Югра в очереди на получение президентских грантов

Проекты участников готовы к тому, чтобы выйти на повышенную сумму
Алена Кульмухаметова
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Эксперты фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» - проводят выездные установочные сессии по вопросам подачи заявок на конкурс президентских грантов.

Как отметили в правительстве округа, обучающие мероприятия специалистами фонда проводятся не впервые. Маршрут экспертов выстроен так, что встречи пройдут в крупных муниципалитетах, а активисты из близлежащих населенных пунктов приедут на учебу.

- Все инициативы замечательные, очень интересные. Радует, что стало больше инициатив регионального масштаба. Среди сегодняшних участников встреч много тех, кто уже побеждал в прошлых конкурсах президентских грантов. Они не останавливаются на достигнутом, а продолжают планомерно работать над своими проектами. В связи с этим виден закономерный результат - многие проекты таких участников готовы к тому, чтобы выйти на повышенную сумму гранта до 3 миллионов рублей - рассказал один из спикеров сессии, заместитель начальника образовательно-консультационного отдела Владислав Соколов.

Кроме установочных сессий специалисты фонда встретятся с целевыми группами отдельно. Например, с представителями НКО социальной сферы, спортивной, межнациональных отношений.

Добавим, что обучающие мероприятия экспертов по развитию третьего сектора в Югре приносят свои результаты. В 2018 году некоммерческим организациям региона удалось получить в виде грантов более 60 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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