Бассейн, зона WI-FI, площадки для отдыха появятся благодаря активности сургутян в парке «За Саймой»

СЕГОДНЯ 12:53 2019-02-20T12:53:13+03:00

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Проект развития парка «За Саймой» будет представлен на форуме «Нефтяная столица», который пройдет 21 февраля в Ханты-Мансийске.

Отметим, что парк «За Саймой» - одна из самых востребованных зон отдыха для 400 тысяч сургутян и гостей города. Территория общей площадью 60 гектаров после реконструкции будет включать детские игровые комплексы, кафе, скейтпарк, велосипедные дорожки, террасы, беседки, летний кинотеатр. Эта инфраструктура будет соседствовать с по-настоящему невероятными для Сибири проектами. В плане создать самый северный ботанический сад в России. Экокванториум, где будут заниматься дети от дошколят до старшеклассников. И, что в принципе в новинку для северных широт — бассейн под открытым небом.

В концепцию развития парка также включены идеи членов проектной группы. К примеру, Даниил Кравчук предлагает установить на территории парка мини-площадки для игры в уличный футбол, Даниил Маркин – предусмотреть WI-FI зоны с возможностью подзарядки мобильных устройств, Константин Воронов – оборудовать зону для занятий спортом и показательных выступлений «Воркаут».

Подробно представлено зонирование ботанического сада, который по задумке Глеба Кукуричкина и Елены Гончаровой, в будущем может включать оранжерею, научно-образовательный центр, кедросад, дендросад, летние теплицы, скульптуры, различные элементы ландшафтного дизайна.

ИСТОЧНИК KP.RU