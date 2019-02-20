2019-02-20T12:53:13+03:00
Общество

Бассейн, зона WI-FI, площадки для отдыха появятся благодаря активности сургутян в парке «За Саймой»

Инфраструктура будет соседствовать с по-настоящему невероятными для Сибири проектами
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Проект развития парка «За Саймой» будет представлен на форуме «Нефтяная столица», который пройдет 21 февраля в Ханты-Мансийске.

Отметим, что парк «За Саймой» - одна из самых востребованных зон отдыха для 400 тысяч сургутян и гостей города. Территория общей площадью 60 гектаров после реконструкции будет включать детские игровые комплексы, кафе, скейтпарк, велосипедные дорожки, террасы, беседки, летний кинотеатр. Эта инфраструктура будет соседствовать с по-настоящему невероятными для Сибири проектами. В плане создать самый северный ботанический сад в России. Экокванториум, где будут заниматься дети от дошколят до старшеклассников. И, что в принципе в новинку для северных широт — бассейн под открытым небом.

В концепцию развития парка также включены идеи членов проектной группы. К примеру, Даниил Кравчук предлагает установить на территории парка мини-площадки для игры в уличный футбол, Даниил Маркин – предусмотреть WI-FI зоны с возможностью подзарядки мобильных устройств, Константин Воронов – оборудовать зону для занятий спортом и показательных выступлений «Воркаут».

Подробно представлено зонирование ботанического сада, который по задумке Глеба Кукуричкина и Елены Гончаровой, в будущем может включать оранжерею, научно-образовательный центр, кедросад, дендросад, летние теплицы, скульптуры, различные элементы ландшафтного дизайна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске на расселение аварийного жилья добавили миллионов
Три автомобиля в Югре угнали за неделю
В Сургуте создают креативный кластер
В Нижневартовске задержан нарушитель государственной границы
В Ханты-Мансийске стартовало первенство округа по лыжным гонкам
Югорчанина ждёт суд за прописку иностранки
Два многоквартирных дома строят в Нефтеюганске для переселенцев из ветхих домов
На капремонт домов в Ханты-Мансийске направят около 600 миллионов рублей
Патроны с берега реки сделали уголовником жителя Когалыма
В Ханты-Мансийске в 2019 году расселят 67 многоквартирных домов
Югорчане удачно стартовали на этапе Кубка России по биатлону
Югра в очереди на получение президентских грантов
В Нижневартовске с 5 граммами гашиша задержан мужчина
В Сургуте задержали лжеминёра домов
Югра признана опорным регионом центра компетенций по нефтегазовому делу под эгидой ЮНЕСКО
В Югре полиция задержали мошенника из Тюмени
Югра создаёт кластер для привлечения туристов со всего мира
Настойчивость лже-банкиров лишила пенсионерку из Ханты-Мансийска миллиона рублей
В Сургуте создадут парк «Исторический парк «Россия – моя история»
В Урае государственная казна получит весь доход на горе-бизнесмена