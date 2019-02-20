В Нижневартовске с 5 граммами гашиша задержан мужчина
В Югре продолжаются мероприятия по борьбе с наркотиками. Так, накануне
сотрудниками полиции Нижневартовска был задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в хранении запрещенных веществ.
Как сообщили в пресс-службе полиции Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в результате личного досмотра полицейские изъяли у мужчины полимерный пакетик с неизвестным веществом.
Химическое исследование показало, что изъятое является гашишем массой более 5 граммов.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU