В Нижневартовске с 5 граммами гашиша задержан мужчина

СЕГОДНЯ 12:47 2019-02-20T12:47:41+03:00

Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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В Югре продолжаются мероприятия по борьбе с наркотиками. Так, накануне

сотрудниками полиции Нижневартовска был задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в хранении запрещенных веществ.

Как сообщили в пресс-службе полиции Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в результате личного досмотра полицейские изъяли у мужчины полимерный пакетик с неизвестным веществом.

Химическое исследование показало, что изъятое является гашишем массой более 5 граммов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU