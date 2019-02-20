В Сургуте задержали лжеминёра домов

СЕГОДНЯ 12:39 2019-02-20T12:39:36+03:00

Фото из группы "Наш Сургут" в соцсети ВКонтакте

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Лжеминёр из Сургута был задержан по горячим следам после звонков о предполагаемой бомбе в жилом доме на улице Киртбая и в ТЦ "Магас". Как оказалось, мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

Переполох на улице Киртбая в Сургуте был 19 февраля. Срочно был перекрыт участок от дома №11 до №19. Ранее от неизвестного на номер 112 поступил звонок, что жилой дом №17 был заминирован.

Кинологи с собаками проверили каждое здание. Никаких опасных устройств не нашли. Жильцы смогли вернуться в свои дома спустя полчаса. Правоохранители по горячим следам нашли «минёра». Им оказался нетрезвый ранее судимый за аналогичное преступление сосед домов.

Отметим, что в выходные в Сургуте из-за ложного сообщения о готовящемся взрыве были эвакуированы три тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU