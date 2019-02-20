2019-02-20T11:52:09+03:00
Общество

В Югре полиция задержали мошенника из Тюмени

Мужчина обманул восемь человек
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреФото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Продажей несуществующих строительных материалов занимался житель Тюмени. Доверчивых покупателей он находил на популярном сайте объявлений.

По данным пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, сейчас в производстве следователей Советского района находится уголовное дело по восьми эпизодам преступлений 29-летнего жителя Тюмени.

С мая по сентябрь 2018 года мужчина размещал ложные объявления на различных торговых площадках в сети Интернет о продаже несуществующих строительных материалов. Условия сделки обговаривались с потенциальными покупателями в телефонном режиме. Убедившись, что звонивший человек заинтересован в покупке товара, он под предлогом бесплатной доставки, просил внести предоплату за приобретаемый товар.

Далее он, якобы, по требованию директора фирмы-грузоперевозчика убеждал о необходимости полной оплаты стройматериалов. Таким образом, он обманул семь жителей ХМАО – Югры и одного жителя Иркутской области, общую сумму около 150 тысяч рублей. Операции купли-продажи осуществлялись путем переводом денег на предоставленную злоумышленником банковскую карту.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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