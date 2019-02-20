2019-02-20T11:23:35+03:00
Происшествия

Настойчивость лже-банкиров лишила пенсионерку из Ханты-Мансийска миллиона рублей

Югорчанка не выдержала психологической атаки
Алена Кульмухаметова
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Деньги со счёта югорчанки списались в считанные минутыДеньги со счёта югорчанки списались в считанные минутыФото: Татьяна Коркина
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Сначала женщина не поверила звонившему, но после настойчивость звонков от коллег лже-банкира убедила женщину.

Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратилась 56-летняя местная жительница с заявлением о краже денег с банковской карты.

Пенсионерка пояснила, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он уверял, что была зафиксирована несанкционированная операция по переводу денег с лицевого счета югорчанки. Женщина этой информации не поверила и попыталась прекратить разговор. Однако лже-менеджер был настойчив, и раз за разом в диалог вступали его «коллеги», которые оказались более убедительны. «Психологическая атака» - так охарактеризовала пострадавшая разговор с представителями банка.

Югорчанка сдалась и назвала злоумышленникам не только номер банковской карты, но и код доступа к лицевому счету, пришедший ей в СМС-сообщении. Вскоре со счета заявительницы были списаны около 980 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Полицейские проводят проверку, устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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