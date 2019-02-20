В Сургуте создадут парк «Исторический парк «Россия – моя история»
Рабочее совещание по созданию мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» в Сургуте провел первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов.
Отметим, что в рамках реализации проекта планируется обустроить земельный участок под сквер площадью 6704 квадратных метров. В настоящее время ведется работа по изготовлению схемы расположения на кадастровом плане территории и межевого плана земельного участка.
Строительство общественного пространства планируется реализовать к 2020 году. В 2019 году будут обустроены тротуар с возможностью проезда автотранспорта, парковочное пространство, велодорожки, пешеходная зона с элементами малых архитектурных форм, освещение, видеонаблюдение. В 2020 году будут произведены работы по укреплению откосов и созданию газонов.
Благоустройство прилегающей к зданию парка территории запланировано в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
ИСТОЧНИК KP.RU