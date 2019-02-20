В Сургуте создадут парк «Исторический парк «Россия – моя история»

СЕГОДНЯ 10:57 2019-02-20T10:57:44+03:00

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Рабочее совещание по созданию мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» в Сургуте провел первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов.

Отметим, что в рамках реализации проекта планируется обустроить земельный участок под сквер площадью 6704 квадратных метров. В настоящее время ведется работа по изготовлению схемы расположения на кадастровом плане территории и межевого плана земельного участка.

Строительство общественного пространства планируется реализовать к 2020 году. В 2019 году будут обустроены тротуар с возможностью проезда автотранспорта, парковочное пространство, велодорожки, пешеходная зона с элементами малых архитектурных форм, освещение, видеонаблюдение. В 2020 году будут произведены работы по укреплению откосов и созданию газонов.

Благоустройство прилегающей к зданию парка территории запланировано в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU