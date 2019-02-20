В Урае государственная казна получит весь доход на горе-бизнесмена
Прописка иностранцев за небольшие деньги вышла боком жителю Урая. Ему придётся отдать в доход государства 24 тысячи рублей, полученные от мигрантов.
Накануне, прокурор Урая обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с местного жителя в бюджет государства суммы, полученной им от незаконной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания.
Основанием для обращения в суд послужил приговор мирового судьи, которым житель Урая осужден за фиктивную поставку на учет в своей квартире иностранцев, за что получал от последних по 1000 рублей в месяц.
Мировой судья установил, что сделка по получению вознаграждения за фиктивную постановку на учет иностранцев является ничтожной, а значит деньги, полученные от сделки, нужно обернуть в доход государства в размере 24 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU