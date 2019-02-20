2019-02-20T10:13:42+03:00
Происшествия

В одном из хостелов Санкт-Петербурга скончался житель ХМАО

Причина смерти не установлена
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
Изменить размер текста:

Житель Ханты-Мансийского автономного округа умер в одном из хостелов Санкт-Петербурга при неизвестных обстоятельствах.

Как сообщает «SiTV», тело 29-летнего жителя города Радужный было обнаружено в минувшее воскресенье в одном из хостелов Санкт-Петербурга. Об этом в полицию сообщили сотрудники скорой, прибывшие на место случившегося.

От чего именно молодой человек скончался, на данный момент неизвестно. Его тело нашли в кровати. Каких-то внешних признаков насильственной смерти представители правоохранительных органов не обнаружили.

В морге города Радужный будет проведена экспертиза, которая поможет установить точную причину смерти молодого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургуте создадут парк «Исторический парк «Россия – моя история»
В Урае государственная казна получит весь доход на горе-бизнесмена
Юные жители Югре получили в подарок 1000 книг
Два грамма наркотика обнаружили полицейские у жителя посёлка Междуреченский
В Сургуте власти проверили городские крыши
Квартира сургутянки «вместила» 10 иностранцев
Погорельцы из Нижневартовска почти все вернулись в свои квартиры
Полицейские Нягани раскрыли кражу клетки с двумя попугаями
Югорский лыжник Сергей Устюгов заявил, что переболел желание стать олимпийским чемпионом
В одной из школ Югры детям давали поддельное молоко
Год тюрьмы получил житель посёлка Междуреченский за нетрезвую езду
В Ханты-Мансийске открывается «Городская школа волонтеров»
За минувшие сутки в Югре в 3 ДТП пострадали 6 человек
Сургутянка за несуществующие запчасти перевела лжепродавцу 15 тысяч рублей
Погода в Югре 20 февраля: -16 градусов и облачно
В Когалыме у леса задержали парня с наркотиками
На улице Кирова в Ханты-Мансийске восстанавливают газоснабжение домов
В Белоярском продавец салона сотовой связи обокрал работодателя
Общественники Сургута требуют сделать бесплатным проезд для детей в общественном транспорте
Жителю Югорска за регистрацию в своей квартире россиян грозит срок
В Югре за неделю задержаны 118 нетрезвых водителей