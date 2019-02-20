В одном из хостелов Санкт-Петербурга скончался житель ХМАО
Житель Ханты-Мансийского автономного округа умер в одном из хостелов Санкт-Петербурга при неизвестных обстоятельствах.
Как сообщает «SiTV», тело 29-летнего жителя города Радужный было обнаружено в минувшее воскресенье в одном из хостелов Санкт-Петербурга. Об этом в полицию сообщили сотрудники скорой, прибывшие на место случившегося.
От чего именно молодой человек скончался, на данный момент неизвестно. Его тело нашли в кровати. Каких-то внешних признаков насильственной смерти представители правоохранительных органов не обнаружили.
В морге города Радужный будет проведена экспертиза, которая поможет установить точную причину смерти молодого человека.
ИСТОЧНИК KP.RU