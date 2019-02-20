В одном из хостелов Санкт-Петербурга скончался житель ХМАО

СЕГОДНЯ 10:13 2019-02-20T10:13:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Ханты-Мансийского автономного округа умер в одном из хостелов Санкт-Петербурга при неизвестных обстоятельствах.

Как сообщает «SiTV», тело 29-летнего жителя города Радужный было обнаружено в минувшее воскресенье в одном из хостелов Санкт-Петербурга. Об этом в полицию сообщили сотрудники скорой, прибывшие на место случившегося.

От чего именно молодой человек скончался, на данный момент неизвестно. Его тело нашли в кровати. Каких-то внешних признаков насильственной смерти представители правоохранительных органов не обнаружили.

В морге города Радужный будет проведена экспертиза, которая поможет установить точную причину смерти молодого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU