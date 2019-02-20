Два грамма наркотика обнаружили полицейские у жителя посёлка Междуреченский
Нашёл свёрток на остановке в городе Урай. Так объяснил наличие наркотиков в своём кармане житель посёлка Междуреченский Кондинского района ХМАО.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 43-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств, задержали накануне.
По внешним признакам мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Однако, пройти медицинское освидетельствование кондинец отказался.
При досмотре задержанного полицейские обнаружили полимерный сверток с веществом растительного происхождения. Проведенным экспертным исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим массой порядка 2 граммов.
Как пояснил подозреваемый, сверток он обнаружил случайно на остановке в Урае и понял, что это наркотики, так как ранее он их употреблял.
Возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков без цели сбыта.
ИСТОЧНИК KP.RU