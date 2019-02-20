2019-02-20T09:58:46+03:00
Происшествия

Два грамма наркотика обнаружили полицейские у жителя посёлка Междуреченский

Пройти медицинское освидетельствование кондинец отказался
Алена Кульмухаметова
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Нашёл свёрток на остановке в городе Урай. Так объяснил наличие наркотиков в своём кармане житель посёлка Междуреченский Кондинского района ХМАО.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 43-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств, задержали накануне.

По внешним признакам мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Однако, пройти медицинское освидетельствование кондинец отказался.

При досмотре задержанного полицейские обнаружили полимерный сверток с веществом растительного происхождения. Проведенным экспертным исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим массой порядка 2 граммов.

Как пояснил подозреваемый, сверток он обнаружил случайно на остановке в Урае и понял, что это наркотики, так как ранее он их употреблял.

Возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков без цели сбыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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