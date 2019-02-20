Квартира сургутянки «вместила» 10 иностранцев
За гостеприимность женщине придётся ответить в суде
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Хулиганка из Сургута прописала в своей квартире 10 мигрантов. Жили они в другом месте.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, 32-летняя ранее судимая за хулиганство сургутянка организовала фиктивную постановку на учет 10 иностранных граждан без намерения предоставить им жилое помещение для проживания и пребывания. Возбуждено уголовное дело.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 52 преступления, раскрыто 41, из них: 5 фактов мошенничества, 3 кражи и 11 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений: 3 кражи и 2 случая мошенничества.
ИСТОЧНИК KP.RU