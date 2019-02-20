Погорельцы из Нижневартовска почти все вернулись в свои квартиры

СЕГОДНЯ 09:30 2019-02-20T09:30:20+03:00

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Жители пятиэтажного жилого дома 49 по улице Чапаева в Нижневартовске после ликвидации последствий пожара вернулись в свои квартиры.

Как доложил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации города Максим Коротаев, в настоящее время две семьи нуждаются в предоставлении жилья в маневренном фонде.

- Обследовано 69 квартир из 70 (в одну не предоставлен доступ). В 49 квартир подана электроэнергия. Составлены акты о проведении ремонта в 48 квартирах. 141 человек вернулся домой. Сейчас оформляют документы о признании непригодными для проживания шесть квартир. В дальнейшем в них проведут капитальный ремонт, - рассказал куратор городского жилищно-коммунального блока.

Работники управляющей компании освободили помещения дома от поврежденных конструкций. По рекомендации специальной комиссии, созданной по инициативе главы города, для детального обследования конструкций здания будут привлечены эксперты. После получения заключения приступят к восстановлению кровли.

По данным Роспотребнадзора, взятые в доме 13 февраля пробы воды и воздуха находятся в норме.

Напомним, пожар в Нижневартовске в пятиэтажном доме по адресу: улица Чапаева, 49 произошёл 12 февраля. В 16 часов 51 минуту на пульт пожарной охраны поступил вызов. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение в чердачном помещении с переходом огня на кровлю.

В тушении были задействованы восемь единиц спецтехники, 40 человек личного состава МЧС России, спасатели управления ГО и ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU