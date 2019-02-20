Полицейские Нягани раскрыли кражу клетки с двумя попугаями
В свои почти 19 лет житель Нягани уже был неоднократно судим. Пройти мимо клетки с птицами юноша не мог спокойно и прихватил её с собой.
- В Нягани ранее неоднократный судимый молодой человек 2000 года рождения, находясь в квартире дома по улице Киевская, похитил клетку с двумя волнистыми попугаями. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.
В Октябрьском районе в минувшие сутки был задержан полицейскими ещё один воришка. 30-летний мужчина похитил сотовый телефон стоимостью 5000 рублей. Полицейские изъяли похищенное.
Отметим, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU