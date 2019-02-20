Югорский лыжник Сергей Устюгов заявил, что переболел желание стать олимпийским чемпионом
- Олимпиада под эгидой международного олимпийского комитета мне уже не так интересна, как ЧМ и Кубок мира, - заявил Сергей Устюгов.
По информации «ЮграМегаСпорт», именитый югорский лыжник Сергей Устюгов перед началом чемпионата мира в Зеефельде отметил, что на данный момент Чемпионат и Кубок мира для него являются более значимыми соревнованиями, чем Олимпийские игры.
- Прошло столько времени, но я до сих пор не знаю причин, по которым пропустил Олимпийские игры, и, думаю, никогда не узнаю. Да мне это и не интересно, потому что Олимпиада под эгидой МОК мне уже не так интересна. Мне интересен чемпионат мира, Кубок мира, который хочется выиграть.
Да, классно стать олимпийским чемпионом, но я этим переболел, хотя все и говорят, что им быть круто, — добавил Устюгов.
Напомним, Чемпионат мира по лыжным гонкам стартует сегодня, 20 февраля, в австрийском Зеефельде.
ИСТОЧНИК KP.RU