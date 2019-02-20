2019-02-20T08:51:39+03:00
Спорт

Югорский лыжник Сергей Устюгов заявил, что переболел желание стать олимпийским чемпионом

Спортсмен готовится к Чемпионату и Кубку мира
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
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- Олимпиада под эгидой международного олимпийского комитета мне уже не так интересна, как ЧМ и Кубок мира, - заявил Сергей Устюгов.

По информации «ЮграМегаСпорт», именитый югорский лыжник Сергей Устюгов перед началом чемпионата мира в Зеефельде отметил, что на данный момент Чемпионат и Кубок мира для него являются более значимыми соревнованиями, чем Олимпийские игры.

- Прошло столько времени, но я до сих пор не знаю причин, по которым пропустил Олимпийские игры, и, думаю, никогда не узнаю. Да мне это и не интересно, потому что Олимпиада под эгидой МОК мне уже не так интересна. Мне интересен чемпионат мира, Кубок мира, который хочется выиграть.

Да, классно стать олимпийским чемпионом, но я этим переболел, хотя все и говорят, что им быть круто, — добавил Устюгов.

Напомним, Чемпионат мира по лыжным гонкам стартует сегодня, 20 февраля, в австрийском Зеефельде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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