В одной из школ Югры детям давали поддельное молоко
Проверка Роспотребнадзора в одной из школ Октябрьского района Югры завершилась неприятными новостями для родителей: дети получали в школе фальсификат молока вместо полезного натурального.
Как сообщили в профильном ведомстве, в школе деревни Нижние Нарыкары было отобрано на исследование молоко питьевое ультрапастеризованное с асептическим розливом «Тяжин» - 3,2%, с массовой долей жира 3.2% производства ООО «Кузбассконсервмолоко».
Производитель на упаковке уверял, что продукция изготовлена из нормализованного (приведено к стандарту жирности) молока.
Но проверка показала, что молоко насыщено жирами немолочного происхождения.
Таким образом, молочная продукция является не молоком, как это заявлено на упаковке, а молокосодержащим продуктом.
Возбуждено дело об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU