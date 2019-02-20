В одной из школ Югры детям давали поддельное молоко

СЕГОДНЯ 08:44 2019-02-20T08:44:19+03:00

Натуральных жиров специалисты в нём не обнаружили

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Проверка Роспотребнадзора в одной из школ Октябрьского района Югры завершилась неприятными новостями для родителей: дети получали в школе фальсификат молока вместо полезного натурального.

Как сообщили в профильном ведомстве, в школе деревни Нижние Нарыкары было отобрано на исследование молоко питьевое ультрапастеризованное с асептическим розливом «Тяжин» - 3,2%, с массовой долей жира 3.2% производства ООО «Кузбассконсервмолоко».

Производитель на упаковке уверял, что продукция изготовлена из нормализованного (приведено к стандарту жирности) молока.

Но проверка показала, что молоко насыщено жирами немолочного происхождения.

Таким образом, молочная продукция является не молоком, как это заявлено на упаковке, а молокосодержащим продуктом.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU