Год тюрьмы получил житель посёлка Междуреченский за нетрезвую езду
В очередной раз «принял на грудь» и отправился кататься на автомобиле, пока не был задержан полицейскими Кондинского района житель поселения Междуреченский.
Накануне мировой судья судебного участка №2 Кондинского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении жителя посёлка Междуреченский. Он признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Ранее мужчина уже привлекался к административной и уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также имеет непогашенные судимости за преступления против собственности.
Однако, в ноябре 2018 года он вновь сел пьяным за руль автомобиля.
Суд назначил злостному нарушителю наказание по совокупности приговоров в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок 3 года.
Отбывать наказание виновный будет в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU