Год тюрьмы получил житель посёлка Междуреченский за нетрезвую езду

СЕГОДНЯ 08:28 2019-02-20T08:28:06+03:00

Югорчан всё чаще лишают свободы за данное правонарушение

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В очередной раз «принял на грудь» и отправился кататься на автомобиле, пока не был задержан полицейскими Кондинского района житель поселения Междуреченский.

Накануне мировой судья судебного участка №2 Кондинского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении жителя посёлка Междуреченский. Он признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Ранее мужчина уже привлекался к административной и уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также имеет непогашенные судимости за преступления против собственности.

Однако, в ноябре 2018 года он вновь сел пьяным за руль автомобиля.

Суд назначил злостному нарушителю наказание по совокупности приговоров в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок 3 года.

Отбывать наказание виновный будет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU