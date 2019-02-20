2019-02-20T08:30:13+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске открывается «Городская школа волонтеров»

Для участия в проекте необходимо заполнить индивидуальные заявки
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В окружной столице Югры 16-17 марта вновь открывается «Городская школа волонтеров «I am Vol 2.0».

Организаторы напоминают, что «Школа волонтеров» - место для небезучастных и неравнодушных людей. Для тех, кто хочет помогать, хочет найти единомышленников и создать настоящую команду для дальнейшего развития добровольчества в городе Ханты-Мансийске.

Эксперты «школы» расскажут об истории волонтерства, его направлениях, более детально о социальном и событийном добровольчестве, нетворкинге, а также о важных для волонтера ценностях и мотивации.

Для участия в «Школе волонтеров» необходимо заполнить индивидуальные заявки до 18:00 часов 13 марта 2019 года на сайте Центра Студенческих Инициатив Югорского государственного университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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