В Ханты-Мансийске открывается «Городская школа волонтеров»

СЕГОДНЯ 08:00 2019-02-20T08:30:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В окружной столице Югры 16-17 марта вновь открывается «Городская школа волонтеров «I am Vol 2.0».

Организаторы напоминают, что «Школа волонтеров» - место для небезучастных и неравнодушных людей. Для тех, кто хочет помогать, хочет найти единомышленников и создать настоящую команду для дальнейшего развития добровольчества в городе Ханты-Мансийске.

Эксперты «школы» расскажут об истории волонтерства, его направлениях, более детально о социальном и событийном добровольчестве, нетворкинге, а также о важных для волонтера ценностях и мотивации.

Для участия в «Школе волонтеров» необходимо заполнить индивидуальные заявки до 18:00 часов 13 марта 2019 года на сайте Центра Студенческих Инициатив Югорского государственного университета.

ИСТОЧНИК KP.RU