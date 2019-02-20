2019-02-20T07:53:59+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в 3 ДТП пострадали 6 человек

Задержаны 8 нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Массовое ДТП, в результате которых пострадали 2 человека, случилось накануне в Ханты-Мансийском районе.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 19 февраля в 16:45 на 865 км автодороги Р404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском районе произошло столкновение автомобилей: «Равон Нексия», грузовика «Мерседес Бенц» и «Ниссан Террано».

В результате ДТП водители автомобилей «Равон Nexia» и «Ниссан Террано» получили телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы.

Задержано 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования и 2 – за повторное управление с признаками опьянения. 9 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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