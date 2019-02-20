За минувшие сутки в Югре в 3 ДТП пострадали 6 человек
Массовое ДТП, в результате которых пострадали 2 человека, случилось накануне в Ханты-Мансийском районе.
По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 19 февраля в 16:45 на 865 км автодороги Р404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском районе произошло столкновение автомобилей: «Равон Нексия», грузовика «Мерседес Бенц» и «Ниссан Террано».
В результате ДТП водители автомобилей «Равон Nexia» и «Ниссан Террано» получили телесные повреждения.
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы.
Задержано 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования и 2 – за повторное управление с признаками опьянения. 9 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU