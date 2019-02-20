Сургутянка за несуществующие запчасти перевела лжепродавцу 15 тысяч рублей
Популярный сайт объявлений вновь стал ловушкой для доверчивой жительницы Югры. Мошенники лишили женщину 15 тысяч рублей.
Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от 34-летней жительницы поселения Нижнесортымский о хищении 15 тысяч рублей.
Сургутянка рассказала, что решила купить автозапчасти через сайт бесплатных объявлений. Связавшись с продавцом и обговорив детали доставки, она перевела деньги за товар на указанный им счет, после чего злоумышленник перестал выходить на связь. Ни денег, ни автозапчастей женщина не получила.
В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лиц, совершивших преступление.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU