Сургутянка за несуществующие запчасти перевела лжепродавцу 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:26 2019-02-20T07:26:19+03:00

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Популярный сайт объявлений вновь стал ловушкой для доверчивой жительницы Югры. Мошенники лишили женщину 15 тысяч рублей.

Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от 34-летней жительницы поселения Нижнесортымский о хищении 15 тысяч рублей.

Сургутянка рассказала, что решила купить автозапчасти через сайт бесплатных объявлений. Связавшись с продавцом и обговорив детали доставки, она перевела деньги за товар на указанный им счет, после чего злоумышленник перестал выходить на связь. Ни денег, ни автозапчастей женщина не получила.

В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лиц, совершивших преступление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU