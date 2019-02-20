2019-02-20T07:02:00+03:00
Общество

Погода в Югре 20 февраля: -16 градусов и облачно

Ветра почти не ощущается
Алена Кульмухаметова
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В Югре облачно и теплоВ Югре облачно и теплоФото: Татьяна Коркина
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В среду 20 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, изморозь, слабый туман. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха днём составит-14,-19 ºС, местами по восточной половине округа -6,-11 ºС, по западной -21,-26 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха днём составит -16,-18 ºС.

В Сургуте облачная погода. Возможен небольшой снег. Ветер северо-западный, северный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха: -18, -14 градусов.

В Нижневартовске облачная погода и небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный, северо-восточный, восточный, северный 1-3 метров в секунду. Температура воздуха: -11, -14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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