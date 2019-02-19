В Когалыме у леса задержали парня с наркотиками
Накануне вечером в лесу, расположенном около гаражного кооператива по улице Прибалтийская в Когалыме сотрудники отдельного взвода ППСП задержан 26-летний когалымчанина в состоянии наркотического опьянения.
При досмотре в кармане куртки ранее судимого мужчины полицейские обнаружили и изъяли сверток с веществом кремового цвета. Проведенной экспертизой установлено, что изъятое является синтетическим наркотиком массой 0,88 грамма. По словам задержанного, наркотик он приобрел через сеть Интернет для личного употребления.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU