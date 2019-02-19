2019-02-19T15:51:43+03:00
Происшествия

В Когалыме у леса задержали парня с наркотиками

Ему грозит до десяти лет тюрьмы
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреФото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Накануне вечером в лесу, расположенном около гаражного кооператива по улице Прибалтийская в Когалыме сотрудники отдельного взвода ППСП задержан 26-летний когалымчанина в состоянии наркотического опьянения.

При досмотре в кармане куртки ранее судимого мужчины полицейские обнаружили и изъяли сверток с веществом кремового цвета. Проведенной экспертизой установлено, что изъятое является синтетическим наркотиком массой 0,88 грамма. По словам задержанного, наркотик он приобрел через сеть Интернет для личного употребления.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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