В Когалыме у леса задержали парня с наркотиками

СЕГОДНЯ 15:51 2019-02-19T15:51:43+03:00

Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Ему грозит до десяти лет тюрьмы

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Накануне вечером в лесу, расположенном около гаражного кооператива по улице Прибалтийская в Когалыме сотрудники отдельного взвода ППСП задержан 26-летний когалымчанина в состоянии наркотического опьянения.

При досмотре в кармане куртки ранее судимого мужчины полицейские обнаружили и изъяли сверток с веществом кремового цвета. Проведенной экспертизой установлено, что изъятое является синтетическим наркотиком массой 0,88 грамма. По словам задержанного, наркотик он приобрел через сеть Интернет для личного употребления.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU