2019-02-19T15:38:46+03:00
Происшествия

На улице Кирова в Ханты-Мансийске восстанавливают газоснабжение домов

Причиной отключения стал пожар
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В настоящее время муниципальное предприятие «Ханты-Мансийскгаз» ведет ремонтные работы газопровода на улице Кирова.

- На перекрестке улиц Кирова – Барабинская установлен газовый кран. Нарушенное в связи с пожаром газоснабжение в микрорайоне уже восстановлено, кроме улицы Кирова. Работа будет вестись без перерыва, пока полностью не будет восстановлен газопровод, - сообщил директор МП «Ханты-Мансийскгаз» Андрей Лоцманов.

Газоснабжение домов было нарушено в результате пожара на улице Кирова в Ханты-Мансийске.

Он сгорел сегодня ночью, 19 февраля.

Первые пожарные расчеты прибыли на место вызова в течение пяти минут. Жильцы к моменту прибытия пожарных уже эвакуировались.

- Сообщение о пожаре поступило достаточно поздно. Огонь успел распространиться на все строения. Прибыв на место, мы немедленно приступили к тушению пожара, - рассказывает руководитель тушения пожара Антон Бычков. – Обстановка осложнялась сильным задымлением. Горел газ, который выходил из газопровода, подходящего к дому. К тому же в помещениях раздавались хлопки – это от высокой температуры взрывались газовые баллоны. Существовала угроза распространения огня на соседние участки». Пожарным понадобилось более трёх часов для ликвидации открытого горения. В ликвидации пожара были задействованы 28 человек и шесть единиц техники. Огонь уничтожил жилой дом и три жилых балка.

Для того чтобы максимально предотвратить распространение пожара и обезопасить жизнь людей, огнеборцы эвакуировали из помещений четыре газовых баллона. Параллельно проводилось обследование помещений на предмет нахождения в них людей. В ходе разведки в одном из жилых балков была обнаружена погибшая женщина.

Добавим, что пострадавшим предусмотрено оказание единовременной материальной помощи в размере до 50 тысяч рублей. Указанная мера поддержки предоставляется гражданам Российской Федерации, зарегистрированным по месту жительства в городе Ханты-Мансийске.

Как сообщают в Следственном комитете Югры, в настоящее время следователи совместно с сотрудниками отдела криминалистики следственного управления осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев пожара, проводят иные мероприятия. С целью установления причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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