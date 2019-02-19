2019-02-19T15:25:42+03:00
Происшествия

В Белоярском продавец салона сотовой связи обокрал работодателя

Техника понадобилась ему для личных нужд
Алена Кульмухаметова
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Дорогой смартфон, ноутбук, портативная колонка и другие гаджеты пропали из салона сотовой связи в Белоярском районе. Вора нашли среди свлих сотрудников.

В полицию заявила представитель одного из салонов сотовой связи с заявлением об обнаружении крупной недостачи в офисе продаж. Во время инвентаризации в салоне отсутствовала техника на 94 тысячи рублей.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый. Им оказался сотрудник салона.

Молодой человек, работая в должности продавца, сначала вынес смартфон стоимостью более 40 тысяч рублей, а спустя какое-то время ноутбук, портативную колонку и другие гаджеты. Таким образом, коммерческой организации был причинен материальный ущерб на общую сумму около 94 тысяч рублей.

Задержанный пояснил, что всю технику он забрал себе для личных нужд, а не для продажи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

На данный момент Белоярский городской суд приговорил молодого человека к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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