Общественники Сургута требуют сделать бесплатным проезд для детей в общественном транспорте
Сургутские общественники, члены некоммерческой организации «Большая семьЯ» организуют очередной пикет в поддержку доступного общественного транспорта.
Новость об этом появилась в паблике «О, Сургут» в Соцсети ВКонтакте.
- Наша цель свободное выражение общественного мнения о правах простых людей на доступный общественный транспорт, - поясняют общественники.
В рамках мероприятия планируется подписание резолюции и видеообращение в прямом эфире к главе города Сургут Вадиму Шувалову.
Пикет запланирован в сквере 31 микрорайона 26 февраля.
Напомним, стоимость автобусного проезда на 13 нерегулируемых маршрутах в Сургуте выросла с нового года. Однако общественникам и активным горожанам удалось снизить стоимость проезда до 25 рублей. Ранее за билет в некоторых маршрутках просили по 40 рублей.
Цена в 25 рублей будет действовать до конца июля, затем вопрос о дополнительном финансировании будет подниматься снова.
Активистов такая неопределенность не устраивает, поэтому они намерены устраивать пикеты, пока цена не снизится окончательно, а проезд для детей, по их мнению, и вовсе должен стать бесплатным.
ИСТОЧНИК KP.RU