Общественники Сургута требуют сделать бесплатным проезд для детей в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 15:10 2019-02-19T15:10:15+03:00

Проезд для детей должен быть бесплатным, уверены общественники Сургута Фото: Татьяна Коркина

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Сургутские общественники, члены некоммерческой организации «Большая семьЯ» организуют очередной пикет в поддержку доступного общественного транспорта.

Новость об этом появилась в паблике «О, Сургут» в Соцсети ВКонтакте.

- Наша цель свободное выражение общественного мнения о правах простых людей на доступный общественный транспорт, - поясняют общественники.

В рамках мероприятия планируется подписание резолюции и видеообращение в прямом эфире к главе города Сургут Вадиму Шувалову.

Пикет запланирован в сквере 31 микрорайона 26 февраля.

Напомним, стоимость автобусного проезда на 13 нерегулируемых маршрутах в Сургуте выросла с нового года. Однако общественникам и активным горожанам удалось снизить стоимость проезда до 25 рублей. Ранее за билет в некоторых маршрутках просили по 40 рублей.

Цена в 25 рублей будет действовать до конца июля, затем вопрос о дополнительном финансировании будет подниматься снова.

Активистов такая неопределенность не устраивает, поэтому они намерены устраивать пикеты, пока цена не снизится окончательно, а проезд для детей, по их мнению, и вовсе должен стать бесплатным.

ИСТОЧНИК KP.RU