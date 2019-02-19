2019-02-19T14:52:09+03:00
Общество

Жителю Югорска за регистрацию в своей квартире россиян грозит срок

Проживали они в другом месте
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Прописать в своей квартире даже соотечественника в Югре становится преступлением. Стражи порядка всё чаще выявляют владельцев «резиновых» квартир и заводят уголовные дела.

Накануне югорская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в фиктивной регистрации граждан Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.

В августе 2018 года житель Югорска прописал трёх россиян по своему месту жительства для их легализации на территории города, при этом фактически по месту пребывания они никогда не проживали.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

За фиктивную регистрацию граждан предусмотрено максимальное наказание до трёх лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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