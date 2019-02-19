В Югре за неделю задержаны 118 нетрезвых водителей

СЕГОДНЯ 14:35 2019-02-19T14:35:37+03:00

Почти два десятка нарушителей не впервые садятся за руль авто пьяными

Изменить размер текста: A A

Госавтоинспекторами Югры за неделю выявлено 118 водителей с признаками опьянения, управлявших автомобилями.

Отметим, что управление автотранспортом в состоянии опьянения – одно из наиболее грубых нарушений правил дорожного движения.

Только за прошедшую неделю на дорогах округа задержано 118 нетрезвых водителей, в том числе 18 – за повторное управление автомобилем с признаками опьянения.

Напоминаем, что с 1 июля 2015 года повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием.

ИСТОЧНИК KP.RU