2019-02-19T14:35:37+03:00
Общество

В Югре за неделю задержаны 118 нетрезвых водителей

Почти два десятка нарушителей не впервые садятся за руль авто пьяными
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоиснпекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоиснпекции ХМАО-Югры
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Госавтоинспекторами Югры за неделю выявлено 118 водителей с признаками опьянения, управлявших автомобилями.

Отметим, что управление автотранспортом в состоянии опьянения – одно из наиболее грубых нарушений правил дорожного движения.

Только за прошедшую неделю на дорогах округа задержано 118 нетрезвых водителей, в том числе 18 – за повторное управление автомобилем с признаками опьянения.

Напоминаем, что с 1 июля 2015 года повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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