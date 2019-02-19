В Югре за неделю задержаны 118 нетрезвых водителей
Почти два десятка нарушителей не впервые садятся за руль авто пьяными
Фото с сайта Госавтоиснпекции ХМАО-Югры
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Госавтоинспекторами Югры за неделю выявлено 118 водителей с признаками опьянения, управлявших автомобилями.
Отметим, что управление автотранспортом в состоянии опьянения – одно из наиболее грубых нарушений правил дорожного движения.
Только за прошедшую неделю на дорогах округа задержано 118 нетрезвых водителей, в том числе 18 – за повторное управление автомобилем с признаками опьянения.
Напоминаем, что с 1 июля 2015 года повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием.
ИСТОЧНИК KP.RU