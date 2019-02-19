В музее «Торум Маа» презентуют книгу о богатырях Обского края

СЕГОДНЯ 14:25 2019-02-19T14:25:26+03:00

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Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» присоединяется к Международному дню родного языка и в сотрудничестве с авторской группой презентует издание «Именитые богатыри Обского края. Книга четвертая».

Книголюбов ждут 20 февраля в Югорском государственном университете.

В департаменте культуры ХМАО-Югры отметили, что четвертая книга - это продолжение проекта, начатого в 2010 году мансийским поэтом Иваном (Юваном) Николаевичем Шесталовым.

Основой проекта «Именитые богатыри Обского края» стали материалы, собранные и зафиксированные венгерскими учеными – лингвистами А.Регули, Б.Мункачи в середине 80-е годы XIX века.

Трёхъязычная книга «Именитые богатыри Обского края. Книга четвёртая» в отличие от предыдущих трёх книг героического эпоса содержит молитвы, заговоры, заклинания, призывы духов-покровителей, являющиеся священными произведениями, исполняемыми во время обрядов.

ИСТОЧНИК KP.RU