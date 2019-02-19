В Югре собственникам трёх и четырёхквартирных домов вернут деньги за капремонт

СЕГОДНЯ 13:59 2019-02-19T14:14:04+03:00

Платить взносы они не обязаны

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Из программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Югре исключат 3-х и 4-хквартирные дома.

Соответствующие поправки в закон об организации капремонта были одобрены 18 февраля на заседании правительства ХМАО.

Изменения продиктованы соответствующими поправками, внесенными ранее в Жилищный кодекс Российской Федерации — окружной закон, таким образом, приводится в соответствие с федеральным.

По последним данным, из программы на территории Югры будут исключены 89 домов.

Все взносы, уплаченные собственниками помещений в Фонд капитального ремонта округа, будут возвращены. По словам и.о. директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Сергея Эрнста, общая сумма взносов, которые вернутся собственникам жилья, составляет около 10 миллионов рублей. Кроме того, поправки также устанавливают более ранний срок для направления собственниками жилья предложений по проведению капитального ремонта: с 1 октября он изменится на 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU