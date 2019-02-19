2019-02-19T13:33:05+03:00
Происшествия

Горе-инвестор из Югорска «подарил» мошеннику 13 тысяч рублей

Взнос оказался только приманкой
Алена Кульмухаметова
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Заработать на новом бизнес-проекте 27-летнему жителю Югорска не удалось. Мошенники поживились за его счёт.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, югорчанин вел переписку с незнакомцем в одной из социальных сетей. Молодого человека заинтересовало заманчивое предложение заработать денег без больших вложений.

Неизвестный предложил заявителю инвестировать некую сумму в развивающийся бизнес-проект. Однако, чтобы получить определенную прибыль, по условиям проекта, необходимо оплатить небольшой взнос. Потерпевший дал согласие и самостоятельно перевел 5 тысяч рублей на указанный мошенником счет. Аферисты отправляли скриншоты якобы своих выплат другим участникам проектов, как подтверждение о благонадежности компании.

В течение 3-х дней в ходе переписки житель Югорска перевел мошенникам 13 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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